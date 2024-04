Stand: 26.04.2024 10:04 Uhr 17-Jähriger mit Hammer attackiert: Polizei sucht Zeugen

Ein 16-Jähriger soll am Mittwochabend in Hildesheim einen 17-Jährigen mit einem Hammer attackiert haben. Zu diesem Verdacht gelangten Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim nach ersten Ermittlungen. Demnach kam es am Mittwochabend in der Straße Stadtfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen. Der 17-Jährige sei bei der Attacke leicht verletzt worden. Laut Polizei sollen sich die beiden Jugendlichen kennen. Die Beamten suchen nun insbesondere zwei Passanten, die sich nach dem Vorfall um den 17-Jährigen gekümmert haben. Sie sollen nachgefragt haben, ob es ihm gut gehe, und angeboten haben, einen Rettungswagen zu rufen. Die Passanten und weitere Zeugen des Geschehens bittet die Polizei Hildesheim, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

