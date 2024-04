Stand: 26.04.2024 09:38 Uhr Hannover: Zwei 17-Jährige auf Motorroller schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hannover-Ricklingen sind am späten Donnerstagabend zwei 17-Jährige auf einem Motorroller schwer verletzt worden. Sie kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb demnach unverletzt. Den Angaben nach passierte der Unfall an einer Kreuzung an der B217. Die Ampel sei für die 17-Jährigen laut Zeugenaussagen mutmaßlich rot gewesen. Die Polizei Hannover ermittelt nun, wie genau es zu dem Unfall gekommen ist.

