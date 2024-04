Stand: 26.04.2024 15:41 Uhr Anbaden in Hannover: Freibäder starten in die Saison 2024

Die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer haben am Donnerstag im Annabad in Hannover-Kleefeld die Freibadsaison eingeläutet. Auch die Präsidentin der Polizei Hannover und des Polizeisportvereins, Gwendolin von der Osten zog ihre ersten Bahnen im Schwimmbecken unter freiem Himmel. Die Becken des Freibades sind beheizt, sodass die Besucher bei rund 22 Grad Celsius schwimmen konnten. Laut Stadt Hannover eröffnen am Wochenende noch weitere Bäder, zum Beispiel das Spaßbad Wedemark und das Naturerlebnisbad Luthe.

