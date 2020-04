Stand: 18.04.2020 12:02 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weil: Wenn Masken verfügbar, kommt wohl Pflicht

Könnte eine Maskenpflicht die Ausbreitung des Coronavirus wirksam bremsen? Das wird seit Wochen diskutiert. Noch beschränken sich die Bundesregierung und die Mehrzahl der Länder auf eine dringende Empfehlung: Dass ausreichend Masken für alle zur Verfügung stehen, könne zurzeit nicht sichergestellt werden. Dabei geht es um Behelfsmasken etwa aus Stoff - medizinische Masken, das ist Konsens, müssen dem entsprechenden Personal vorbehalten bleiben. Die Einführung einer Pflicht zu solchen Alltagsmasken dürfte aber auch in Niedersachsen nur eine Frage der Zeit sein. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) noch einmal betont.

"Schutzmasken gehören bald zum Leben"

"Ich bin überzeugt, dass Alltags-Schutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im öffentlichen Personennahverkehr auch zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind", sagte Weil der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ, Sonnabend). Bis dahin könne man die Menschen nicht zum Tragen verpflichten. Aber: "Da es eine sehr große Nachfrage nach diesen Alltagsmasken gibt, wird sicherlich auch das Angebot stark ansteigen. Das wird kein Nischenprodukt bleiben, da bin ich ziemlich sicher." Schon am Mittwoch nach der Bund-Länder-Beratung über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise hatte Weil deutlich gemacht, dass die mangelnde Verfügbarkeit Grund dafür sei, dass Masken noch keine Pflicht werden. Wenn die Angebotslage sich verändert habe, werde man eine Pflicht sicherlich neu diskutieren, sagte Weil im NDR Fernsehen.

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen preschen vor

Andere Länder wollen nun doch nicht so lange warten: In Mecklenburg-Vorpommern müssen vom 27. April an im öffentlichen Nahverkehr Schutzmasken getragen werden. In Sachsen gilt die Verpflichtung im Nahverkehr und im Einzelhandel bereits ab kommenden Montag.

