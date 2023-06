Wegen Trockenheit: Diese Landkreise schränken Wassernutzung ein Stand: 12.06.2023 11:04 Uhr Aufgrund von Trockenheit und niedriger Grundwasserstände schränkt der Landkreis Nienburg die Wasserentnahme ein. Weitere Kommunen planen Einschränkungen. Auch Wasserverbände rufen zum Sparen auf.

Ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius dürfen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Nienburg ihre Gärten zwischen 11 Uhr und 19 Uhr nicht mehr mit Wasser aus Brunnen und öffentlicher Wasserversorgung beregnen. Auch Grünflächen wie Parkanlagen, Gärten und Sportanlagen sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen dürfen in diesem Zeitraum nicht bewässert werden. Bereits jetzt würden an vielen Messstellen in dem Gebiet die historischen Tiefstände des Trockenjahres 2018 unterschritten, heißt es zur Begründung von der Verwaltung. Der Niederschlag aus dem Winter und Frühjahr habe nicht ausgereicht, um die Grundwasserstände nachhaltig zu erhöhen. Die Einschränkung gilt bis Ende September.

VIDEO: Trockenheit bereitet Landwirtschaft Sorgen (06.06.2023) (2 Min)

Auch Lüneburg und Lüchow-Dannenberg planen Maßnahmen

Ähnliche Einschränkungen plant der Landkreis Lüneburg. Auch in Lüchow-Dannenberg wird an einer Allgemeinverfügung gearbeitet, um die Wassernutzung zu beschränken. Im Landkreis Harburg gilt schon seit mehr als 30 Jahren eine Bestimmung, nach der landwirtschaftliche Flächen und Sportplätze bei starker Sonneneinstrahlung mit Temperaturen über 25 Grad von 12 Uhr bis 17 Uhr nicht beregnet werden dürfen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels prüfe der Landkreis, welche Regelungen zum Erhalt der Grundwasserbestände erforderlich seien, sagte ein Sprecher.

Landkreis Celle ruft zum Verzicht aufs Rasensprengen auf

Der Landkreis Celle ruft Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Rasen möglichst nicht zu sprengen. Schließlich verbrauche ein Rasensprenger mit rund 800 Litern pro Stunde so viel wie ein Mensch in einer ganzen Woche. Sollte das nicht möglich sein, sollte der Rasen zumindest nur frühmorgens oder spätabends bewässert werden, da in der Hitze ein großer Teil des Wassers verdunstet. Auch sollten die Bürgerinnen und Bürger Regenwasser auffangen und genau überlegen, ob der eigene Pool neu befüllt werden muss.

Trockenheit im Garten - was kann man tun?

Grafschaft Bentheim appelliert: Kein Trinkwasser zum Gießen

Die Wasserverbände in der Grafschaft Bentheim rufen ebenfalls dazu auf, Wasser zu sparen. Zum Bewässern von Grünanlagen und Gärten und zum Befüllen von Pools sollte kein Trinkwasser genutzt werden, so die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren und der Trink- und Abwasserverband Bad Bentheim- Schüttorf-Salzbergen-Emsbüren. Besonders in den Abendstunden schnelle die Trinkwasserabgabe extrem in die Höhe, so die Wasserverbände. Das führe zu sinkenden Speicherständen. "Daher unser Appell: Gehen Sie verantwortungsvoll mit dem wertvollen Lebensmittel Trinkwasser um", heißt es in einer Mitteilung.

Wasserverband rät: Rasen braun werden lassen

Ein ähnlicher Appell kommt vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV). Der durchschnittliche Tagesverbrauch sei in den vergangenen Tagen um fast ein Drittel gestiegen, teilte ein Sprecher mit. Rasensprengen sei der größte Faktor, aber auch befüllte Garten-Pools trügen dazu bei. Im Raum Ganderkesee und Emstek schwankt dem Sprecher zufolge bereits der Wasserdruck. Normalerweise werden im Nordwesten Niedersachsens rund 220.000 Kubikmeter am Tag verbraucht, jetzt sind es mehr als 300.000. Daher rät der OOWV, den Rasen braun werden zu lassen. Nach dem nächsten Regen erhole das Gras sich schnell.

Weitere Landkreise könnten nachziehen

Die Mehrheit der niedersächsischen Landkreise und Städte hat noch keine Maßnahmen ergriffen. Man behalte sich aber vor, bei anhaltender Trockenheit ebenfalls Einschränkungen zu erlassen, teilten die Landkreise Diepholz, Schaumburg und Osnabrück mit. Der Landkreis Oldenburg beschränkt ab einem bestimmten Pegelstand die Wasserentnahme aus der Hunte. Die Stadt Braunschweig kündigte an, lediglich die Nutzung von Trinkwasser zur Beregnung zeitlich einzuschränken. Grundwasser aus Brunnen dürfte also weiterhin etwa zum Rasensprengen verwendet werden.

Wenig Regen in Sicht

Das warme, trockene Wetter der vergangenen Tage soll sich laut Deutschem Wetterdienstes (DWD) auch in der neuen Woche halten. Die Höchsttemperaturen liegen vielerorts zwischen 27 und 29 Grad. Am Donnerstag sollen die Temperaturen gebietsweise auf bis zu 20 Grad abkühlen, dazu sind leichte Schauer möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2023 | 12:00 Uhr