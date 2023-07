Stand: 06.07.2023 10:02 Uhr Erst abends gießen: Region Hannover schränkt Wassernutzung ein

Das Bewässern von Feldern und Gärten in der Region Hannover ist vorerst nur eingeschränkt erlaubt. Die Verwaltung hat dazu eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, die ab sofort gilt. Das Sprengen von privaten Gärten, Sportplätzen, Parks, Feldern und Wäldern ist ab einer Außentemperatur von 24 Grad zwischen 11 und 18 Uhr untersagt. Der Grund: In dieser Zeit und ab diesen Temperaturen verdunstet das meiste Wasser ungenutzt. Die Regel sei im Vorfeld mit Landvolk und Sportvereinen abgesprochen worden, sagte der Umweltdezernent der Region Hannover, Jens Palandt (Grüne). Die Region Hannover will das Verbot kontrollieren, bei einem Verstoß kann ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro fällig werden. Der Hintergrund ist ernst: Der Grundwasserspiegel ist nach mehreren trockenen Jahren in Folge auf einem "historisch niedrigen Wasserstand". Das haben die Messwerte vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft für die Region Hannover ergeben. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 30. September.

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter