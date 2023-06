Stand: 14.06.2023 07:52 Uhr Kreis Vechta verbietet Rasensprengen und Beregnen von Feldern

Im Landkreis Vechta ist es ab Donnerstag verboten, den Rasen zu sprengen oder Felder zu beregnen. Das gilt in der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr. Der Grund seien die niedrigen Grundwasserstände, so ein Sprecher des Landkreises. Das Verbot betrifft Gärten, Grünanlagen, Sportplätze und Äcker. Ausgenommen ist die Sommerbrandberegnung im Obstbau. Die entsprechende Verfügung bleibe bis Ende September bestehen, so der Landkreis. Wer dagegen verstößt, müsse mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen.

Weitere Informationen Wegen Trockenheit: Diese Landkreise schränken Wassernutzung ein In Nienburg dürfen Grünflächen teils nicht mehr bewässert werden. Weitere Kommunen planen ähnliche Maßnahmen. (12.06.2023) mehr

