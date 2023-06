Stand: 15.06.2023 06:45 Uhr Auch die Grafschaft Bentheim ruft zum Wassersparen auf

Angesichts der anhaltenden Trockenheit ruft auch der Landkreis Grafschaft Bentheim die Bevölkerung zum Wassersparen auf. Der Leiter der Abteilung Umwelt beim Landkreis, Roberto Goncalves, sagte, es gäbe zurzeit ein erhebliches Defizit bei der Trinkwasserversorgung. So sei die Abgabemenge deutlich höher als die Aufbereitungsmenge. Die Trinkwasserspeicher würden sich so verringern. Goncalves ruft alle dazu auf, besonders mit Trinkwasser sparsam umzugehen und etwa auf das Befüllen von Pools oder das Rasensprengen zu verzichten. Sollte sich der Verbrauch nicht reduzieren, müsse der Landkreis die Regeln für die Wasserentnahme per Allgemeinverfügung verschärfen. In der Region hat unter anderem bereits der Landkreis Vechta zum Wassersparen aufgerufen und das Rasensprengen tagsüber unter Strafe gestellt.

Weitere Informationen Wegen Trockenheit: Diese Landkreise schränken Wassernutzung ein In Nienburg dürfen Grünflächen teils nicht mehr bewässert werden, in Vechta drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.06.2023 | 06:30 Uhr