Stand: 05.07.2023 07:51 Uhr Landkreis Gifhorn verbietet Abpumpen von Wasser aus Flüssen

Im Landkreis Gifhorn darf Wasser aus Bächen und Flüssen nicht mehr zum Bewässern und Gießen genommen werden. Das hat der Landkreis mitgeteilt. Zuvor hatten auch schon der Landkreis Göttingen, der Landkreis Peine und die Stadt Salzgitter ein solches Verbot erlassen. Grund ist die erste Trockenperiode des Sommers, bereits Mitte Juni war dadurch der Wasserstand in den Gewässern im Landkreis Gifhorn stark gesunken. Das Verbot, Wasser abzupumpen, bezieht sich auf alle Flüsse, Bäche oder wasserführenden Gräben. Der Elbe-Seitenkanal und der Mittellandkanal sind davon ausgenommen, so der Landkreis. Er will kontrollieren, ob das Verbot eingehalten wird. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

