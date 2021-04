Was bedeutet "Bundes-Notbremse" für Niedersachsens Schüler? Stand: 22.04.2021 09:18 Uhr Die Vorgaben der sogenannten Bundes-Notbremse sehen Schulschließungen erst ab einer Inzidenz von 165 vor, in Niedersachsen liegt die Grenze aktuell bei 100. Das Land will die Regeln anpassen.

Ab Mitte Mai will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an allen Schulformen Wechselunterricht ermöglichen - auch bei höheren Inzidenzen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Schnellteststrategie reibungslos und verlässlich funktioniere, sagte der Minister der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Es gebe immerhin 3.000 Schulen zu beliefern, da ruckele es noch an der einen oder anderen Stelle.

Das gilt zurzeit in Niedersachsen

Aktuell ist Wechselunterricht in Niedersachsen bis zu einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner möglich. Danach müssen die Schülerinnen und Schüler in den Distanzunterricht, das sogenannte Homeschooling. Eine Ausnahme gilt für Grundschüler, Förderschüler mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und Abschlussjahrgänge. Im Wechselmodell geht jeweils die Hälfte der Klasse zum Unterricht in die Schule, die andere lernt zu Hause. Die Gruppen wechseln sich dann tage- beziehungsweise wochenweise ab. In Niedersachsen lagen (Stand: Mittwoch, 21. April) gerade einmal 15 Landkreise und kreisfreie Städte unter einem Inzidenzwert von 100.

Videos 2 Min Corona kompakt: Positives Fazit zu Testpflicht an Schulen Laut Kultusministerium könnten arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen, wenn sich Lehrkräfte der Testpflicht widersetzen. (16.04.2021) 2 Min

Tonne: Testungen als Schutz für System Schule

"Wenn wir feststellen, dass wir mit den Testungen den Schutz für das System Schule hochziehen können, kann man auch über Bewegung bei Inzidenzzahlen reden", sagte Tonne der Zeitung. "Unser Versprechen ist, dass wir Schulen keinen einzigen Tag unnötig geschlossen halten, wenn wir andere Grundlagen dafür haben." Bei 165 sei allerdings aufgrund der "Bundes-Notbremse" Schluss. Diesen Wert überschreiten aktuell fünf Landkreise und Städte in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 22.04.2021 | 10:00 Uhr