Walsrode: Erneut Geldautomat im Heidekreis gesprengt Stand: 07.01.2023 15:32 Uhr Die Serie von Geldautomaten-Sprengungen reißt nicht ab: In der Nacht zum Sonnabend kam es in Walsrode zu einer Detonation. Nur Stunden zuvor war in Wietzendorf eine Sprengladung explodiert.

Am Ortsausgang von Walsrode im Heidekreis schlugen die unbekannten Täter auf dem Parkplatz eines Supermarkts zu. Gesprengt wurde ein sogenannter Cashpoint, wie die Polizei Soltau dem NDR betätigte. "Cashpoints" sind Geldausgabestellen, die sich vorwiegend auf Parkplätzen von Supermärkten, Schnellrestaurants und Einkaufszentren befinden. Dass Geld erbeutet wurde, konnte die Polizei am Sonnabend nicht bestätigen. Die Ermittlungen laufen.

Drei Tatverdächtige aus den Niederlanden festgenommen

Erst in der Nacht zu Freitag hatten drei Männer versucht, einen Geldautomaten in Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) zu sprengen. Der Tresor hielt der Detonation aber stand. Die drei mutmaßlichen Täter aus den Niederlanden im Alter von 20 bis 32 Jahren wurden von der Polizei gestellt - nach einer Verfolgungsjagd, die sich über mehr als 200 Kilometer zog. In der Gemeinde Thuine (Landkreis Emsland) wurden die Männer gestoppt.

