Stand: 27.04.2020 08:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Volkswagen fährt Produktion langsam wieder hoch

Nach rund fünf Wochen Stillstand ist an den niedersächsischen VW-Standorten am Morgen die Produktion wieder angelaufen. In den Werken in Wolfsburg, Hannover und Emden gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Sicherheitsvorschriften. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will dem Stammwerk in Wolfsburg am Vormittag einen Besuch abstatten.

Autohändler können ab Montag wieder öffnen, doch wie groß ist der Kaufwille in der Krise? Bei VW stehen die Bänder derzeit still, die Produktion soll nur langsam wieder anlaufen.

Mitarbeiter bekommen zwei Masken pro Tag

In Wolfsburg wurde ein Gesundheitskonzept mit insgesamt rund 100 neuen Regeln erarbeitet. Oberste Gebote: Abstand halten und Kontakte mit Kollegen vermeiden. So sind zum Beispiel auf den Fußböden die Arbeitswege durch Pfeile so markiert, dass sie sich nie kreuzen. Alle "Schulter an Schulter"-Arbeiten wurden räumlich getrennt. Wo das nicht möglich ist, wurden Plexiglasscheiben eingebaut. Sobald der Sicherheitsabstand unterschritten wird, müssen Masken angelegt werden. Jeder Mitarbeiter erhält pro Tag zwei Stück von VW. Die Produktion läuft zunächst langsam mit einer statt drei Schichten an.

Karosseriebauer beginnen in Emden

In Emden arbeiten seit der Frühschicht einige Hundert Mitarbeiter ausschließlich im Karosseriebau. Am Dienstag kommen die Kollegen der Lackiererei und am Mittwoch die Mitarbeiter aus dem Bereich Montage dazu. Das erste fertige Auto soll am Donnerstag vom Band laufen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen werden in dieser Woche maximal 2.000 der knapp 9.000 Mitarbeiter arbeiten.

Mehr Pausen und langsamere Bänder

VW hat die Arbeitsplätze in grüne, gelbe und rote Bereiche unterteilt. In den roten Bereichen können die Beschäftigten nicht immer den Sicherheitsabstand zueinander einhalten. Sie müssen deshalb verpflichtend Masken tragen. Die Bänder liefen langsamer, außerdem gebe es mehr Pausen zum Händewaschen, betonte Betriebsrat Manfred Wulff.

Normalbetrieb frühestens in fünf Wochen

VW rechnet ab Donnerstag mit maximal 250 neuen Autos am Tag. In den kommenden Wochen sollen Produktion und Mitarbeiterzahl nach und nach gesteigert werden. Der Normalbetrieb sei frühestens in fünf Wochen möglich, sagte Wulff.

