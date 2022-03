Verband fordert für Schulleiter Entlastung und mehr Geld Stand: 02.03.2022 11:22 Uhr Niedersachsens Schulleitungen müssten zu viel Zeit für Verwaltungs- und Bürokratieaufgaben aufwenden. Das beklagt der Schulleitungsverband - und fordert Entlastung.

Daher sollte es weniger Unterrichtsstunden für Schulleiter und Schulleiterinnen geben, sagte Verbandschef René Mounajed. Um den Beruf aufzuwerten, fordert der Verband zudem ein höheres Gehalt. Auch eine Ausbildung sollte es für die Tätigkeit geben.

VIDEO: Niedersachens Schulleiter beklagen zunehmende Bürokratie (06.10.2021) (1 Min)

150 Schulleitungen sind in Niedersachsen unbesetzt

Aus Sicht von Mounajed hat sich die Lage in der Corona-Pandemie verschärft. Die Zeit, um Bildung und Schule zu gestalten und zu entwickeln, sei gar nicht mehr gegeben: "Wir sehen uns immer mehr als längerer Arm der Behörden." Mounajed leitet selbst eine Gesamtschule in Hildesheim und berichtet von Kollegen, die wegen der Bedingungen schon ihren Job geschmissen haben. Das Kultusministerium meldete Anfang Februar 150 unbesetzte Schulleiterstellen in Niedersachsen. Landesweit gibt es insgesamt 3.000 Schulen.

Weitere Informationen Rund 150 Schulleiter fehlen aktuell in Niedersachsen Laut Kultusministerium ist vor allem der ländliche Raum betroffen. Vergleiche mit Vorjahren seien schwierig, heißt es. (10.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2022 | 08:00 Uhr