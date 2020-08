Stand: 19.08.2020 19:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verband: Schulen schlecht auf Start vorbereitet

In Niedersachsen neigen sich die Sommerferien dem Ende zu - es folgt nach jetzigem Stand ein eingeschränkter Regelbetrieb in den Schulen. Darauf seien diese jedoch unzureichend vorbereitet, warnt der Philologenverband Niedersachsen. Von einer sicheren Rückkehr könne unter den derzeitigen Umständen keine Rede sein, hieß es: Viele Schulen könnten die behördlichen Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus nicht erfüllen, sagte der Vorsitzende Horst Audritz. Und das in einer Phase mit steigenden Infektionszahlen, in der möglicherweise noch eine Verschärfung der Hygiene-Vorgaben notwendig werde.

"Eklatante Hygienemängel" in vielen Schulen

Die Belüftung der Unterrichtsräume sei problematisch, ebenso die öffentliche Schülerbeförderung. Vielerorts gebe es eklatante Hygienemängel, sagte Audritz am Mittwoch in Hannover. Erforderliche schulische Einrichtungen seien teilweise gar nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar - sofern sie überhaupt vorhanden seien. Es fehle an Hilfen vonseiten der Kommunen als Träger. "Sofern die Schulträger nicht das umsetzen können, was erforderlich ist, ist das Land in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen", forderte Audritz.

Verband will ständigen Schul-Krisenstab

Der Verband, in dem unter anderem Gymnasiallehrkräfte organisiert sind, fordert zudem einen ständigen Corona-Krisenstab zum Thema Schule und Unterricht. Eltern-, Schüler- und Lehrervertretung sollten daran beteiligt werden. Der Stab müsse fortlaufend über neue Erkenntnisse informiert und bei Entscheidungen zur Beratung herangezogen werden. "Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen sind gefragt, wenn ein weiterer Lockdown an den Schulen verhindert werden soll", so Audritz.

