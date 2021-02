Unternehmen arbeiten an eigenen Impfstrategien gegen Corona Stand: 24.02.2021 14:28 Uhr Konzerne wie Volkswagen und Continental wollen ihre Belegschaften durch eigene Impfpläne vor dem Virus schützen und in den Normalbetrieb zurückkehren.

In den Unternehmenszentralen werde bereits durchgerechnet, wie und wann die Mitarbeiter geimpft werden können, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sowohl VW als auch Conti bieten Grippeschutzimpfungen an und haben deshalb entsprechende Infrastruktur. Allein VW könnte in Norddeutschland rund 120.000 Mitarbeiter selbst impfen, heißt es aus Wolfsburg. Allerdings verzichtet der Autobauer nach eigenen Angaben darauf, Impfstoff zu kaufen, solange es Engpässe gibt.

Unternehmerverbände wollen Impftempo erhöhen

Auch die Unternehmerverbände Niedersachsen betonen, dass die Wirtschaft sich nicht vordrängeln wolle. Allerdings gehe das Impfen insgesamt zu langsam voran, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller dem NDR. Er hoffe, dass die ersten Unternehmen ab Mai oder Juni mit dem Impfen starten können.

