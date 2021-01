Trübe Aussichten: Der Corona-Lockdown wird wohl verlängert Stand: 03.01.2021 16:28 Uhr Kurz vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage am Dienstag zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns ab. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dafür ausgesprochen.

Er gehe "von einer Fortsetzung der bisherigen Einschränkungen aus, so belastend das in vielen Bereichen auch ist", sagte Weil der Welt am Sonntag (WamS). Das Problem sei, dass es nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel "keine hinreichend zuverlässige Datenbasis" gebe. Die Bundesländer seien sich Medienberichten zufolge einig, den Lockdown über den 10. Januar hinaus zu verlängern. Die Chefs der Staatskanzleien hätten sich bei einer Telefonkonferenz am Sonnabend aber noch nicht einigen können, ob die Verlängerung zunächst für zwei oder drei Wochen beschlossen werden soll.

Reimann schließt Verschärfungen nicht aus

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat am Sonnabend gegenüber dem NDR in Niedersachsen ebenfalls von einer Verlängerung gesprochen. "Ich sehe keinen Spielraum für Lockerungen", sagte die Ministerin. "Die Infektionszahlen, die wir jetzt sehen, sind nicht ganz belastbar durch die Feiertagssituation. Die Zahlen in den Krankenhäusern sprechen allerdings eine deutliche Sprache", so Reimann. Es gebe jeden Tag mehr Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt würden. Sie könne weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nicht ausschließen.

Politik tauscht sich Montag mit Wissenschaftlern aus

Ein weiterer Streitpunkt neben der Dauer der Verlängerung ist der Umgang mit Schulen und Kitas. Die Kultusminister wollen am Montag über eine Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen nach den Ferien beraten. Ebenfalls am Montag sprechen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten laut WamS in einer Schalte mit fünf führenden Virologen und Wissenschaftlern über die Auswirkungen der Feiertage und die Aussicht auf die kommenden Wochen. Am Dienstag steht der Gipfel der Kanzlerin mit den Länderchefs auf dem Programm.

"Lockdown", "Shutdown", "Exit" - Neues in der Alltagssprache "Lockdown", "Shutdown", "Exit"-Strategie - das Vokabular in der Corona-Pandemie ist bisweilen mit Anglizismen durchsetzt und transportiert neue Worte in die Alltagssprache. Nicht immer trifft die Übersetzung den Kern des Ursprungsbegriffs, erklärt Annette Klosa-Kückelhaus, Bereichsleiterin in der Abteilung Lexik am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.





"Lockdown", "Shutdown" und "Exit"

Die Begriffe sind dem Englischen entlehnt und bezeichnet einen Zustand der regionalen Isolation oder Eindämmung aus Sicherheitsaspekten (Lockdown) beziehungsweise die zeitlich nicht weiter definierte Schließung eines Geschäfts oder einer Fabrik (Shutdown). Der Begriff "Exit" ist die englische Bezeichnung für "Ausgang" oder "Notausgang". Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bezeichnet "Exit" die Beendigung von "Lockdown"- oder "Shutdown"-Maßnahmen - also einen Ausweg aus dem gesellschaftlichen Stillstand.



Einführung in die Alltagssprache

Die Worte werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf einen Zustand entlehnt, für den es im Deutschen ganze Sätze benötige, so Klosa-Kückelhaus: Das Herunterfahren beziehungsweise den Stillstand des privaten, öffentlichen und/oder wirtschaftlichen Lebens zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Bisher seien diese Verwendungen nur für die Corona-Pandemie zu beobachten. Um diese Bedeutungen allgemeinsprachlich zu verfestigen, bedürfe es der Verwendung in anderen Kontexten.

