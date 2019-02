Stand: 05.02.2019 10:51 Uhr

Tonne spricht sich gegen "Lehrer-Reserve" aus

In der Diskussion über Unterrichtsausfall in Norddeutschland hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne die Forderung nach einer sogenannten Vertretungsreserve zurückgewiesen. Tonne sagte auf NDR Info, die Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, eine gewisse Anzahl an Pädagogen fest anzustellen und sie bei Bedarf Vertretungsunterricht geben zu lassen, sei zwar politisch legitim, aber nicht erfüllbar. Dafür würden die Ressourcen fehlen. Vertretungslehrer seien Ersatz für ausgefallene Lehrkräfte und würden befristet eingestellt.

Wie "hire and fire" den Lehrermangel verschärft NDR Info - Infoprogramm - 05.02.2019 06:50 Uhr Autor/in: Korinna Hennig Trotz des Lehrermangels werden viele Lehrkräfte nur befristet angestellt. NDR Info stellt einen Fall vor und befragt den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne.







Tonne will Vertretungslehrer weiterhin nur vorübergehend einstellen

Nach Ansicht von Tonne geht es zunächst darum, die Unterrichtsversorgung so gut wie möglich sicherzustellen. Sie habe sich in Niedersachsen zwar verbessert, sei aber noch nicht ausreichend. Tonne verteidigte die Praxis, Vertretungslehrer nur für ein Schulhalbjahr einzustellen. In den meisten Fällen sei das nicht anders möglich, da es sich häufig um Krankheitsvertretungen handele, die sich nur auf das jeweilige Halbjahr beziehen. Jeder Vertretungsfall müsse aber einzeln betrachtet werden. Generell seien Beschäftigungsmöglichkeiten für Lehrer in Niedersachsen so gut wie schon lange nicht mehr.

Die Bezahlung von Vertretungslehrern hängt laut Tonne nicht nur von der Schulform ab, sondern auch von der konkreten Tätigkeit und der Erfahrung, die die Person mitbringt. In Niedersachsen gebe es zurzeit eine Diskussion über eine Verbesserung der Besoldung, um den Beruf attraktiver zu machen.

