Teile für US-Kampfjet bald aus Niedersachsen? Stand: 20.03.2023 11:39 Uhr Der Rüstungskonzern Rheinmetall sucht nach einem neuen Standort, um Teile des Kampfflugzeugs F-35 zu produzieren. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wirbt für Niedersachsen.

Konkret geht es um die Produktion von Rumpfmittel-Teilen für den Tarnkappenjet. Dazu unterzeichnete Rheinmetall bereits mit zwei US-Firmen eine Absichtserklärung. Im Dezember hatte die Bundesregierung 35 Exemplare des F-35 bestellt - als Ersatz für die alternde Tornado-Flotte der Bundeswehr. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen weltweit größten Produktionsstandort in Unterlüß im Landkreis Celle. Wirtschaftsminister Lies sieht in Niedersachsen gute Bedingungen für die Produktion.

VIDEO: Unterlüß - ein Dorf am Tropf der Rüstungsindustrie (16.03.2023) (5 Min)

Lies führt LNG-Terminal als Positivbeispiel an

"Mit den hervorragenden logistischen Rahmenbedingungen durch eine gute Verkehrsinfrastruktur, über unsere Seehäfen, können wir hier im Land sehr gute Standortbedingungen bieten", sagte Lies dem NDR in Niedersachsen. Das Wirtschaftsministerium will verschiedene Flächen für die Produktion der F-35-Teile anbieten. Die Opposition im Landtag begrüßte das Vorhaben: Auch die CDU und die AfD sehen im Bundesland Standortvorteile. Dass Niedersachsen in der Lage sei, äußerst schnell Infrastrukturprojekte zu realisieren, habe sich gerade in Wilhelmshaven mit dem LNG-Terminal gezeigt, so Lies weiter. Das Flüssigerdgas-Terminal wurde von Mai bis November vergangenen Jahres gebaut und nahm zu Beginn dieses Jahres als erste Anlage dieser Art in Deutschland den Regelbetrieb auf.

Rheinmetall schafft mindestens 200 neue Stellen in Unterlüß

Rheinmetall hatte vergangene Woche mit 754 Millionen Euro einen Rekordgewinn präsentiert. Noch nie hatte der Konzern so viele Aufträge wie aktuell. Unterlüß im Landkreis Celle profitiert nun von dieser Entwicklung. In dem dortigen Werk sollen laut dem Konzernchef Armin Papperger 200 bis 250 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Schon jetzt arbeiten dort 2.200 Menschen, die Firma ist der wichtigste Arbeitgeber in der Region.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bundeswehr