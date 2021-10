Tag der Deutschen Einheit: Hier feiert Niedersachsen Stand: 02.10.2021 08:00 Uhr Bis zum Mauerfall war Niedersachsen Grenzland. Zum Tag der Deutschen Einheit am Sonntag rückt es bei vielen Veranstaltungen die gemeinsame Geschichte und Zukunft in den Vordergrund.

Die "Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn" stellt an diesem Tag zum Beispiel das "Grüne Band" in den Mittelpunkt ihres jährlichen "Fests der Begegnung". So wird es viele Möglichkeiten geben, den zum grünen Wanderweg gewordenen Todesstreifen zwischen West und Ost zu erleben. Besuchende sollten sich über die Corona-Maßnahmen auf der Internetseite der Gedenkstätte informieren.

Gemeinsam Bäume pflanzen in Hötensleben

Das "Grüne Band" selbst gestalten können Interessierte in Hötensleben in Sachsen-Anhalt, unweit von Schöningen entfernt. Dort hat laut Veranstalter jeder die Möglichkeit, mit einer Auswahl aus 14 verschiedenen Baum- und Straucharten sein persönliches Naturdenkmal zu gestalten.

Mit dem QR-Code durchs Museum

Weiter im Süden zeigt das Grenzlandmuseum Eichsfeld bei Duderstadt zum ersten Mal einen "Theater-Video-Walk" zur deutsch-deutschen Geschichte und dem Jetzt. "Hinterm Horizont" heißt das Projekt, das mit dem Jungen Theater Göttingen und dem Duderstädter Eichsfeld-Gymnasium entstanden ist. Besucherinnen und Besucher können einen Rundgang über das Gelände mit zehn Stationen machen und per QR-Code Theater-Video-Szenen erleben. Darin stellen die Macherinnen und Macher Fragen an die Gegenwart, erklärt Mira Keune, Geschäftsführerin des Museums. Ebenfalls zu sehen ist die Ausstellung "30 Jahre - 30 Lieben" aus dem vergangenen Jahr.

Friedensgespräch in Osnabrück

In Osnabrück gibt es ein Friedensgespräch mit der Schriftstellerin, Journalistin und Menschenrechtlerin Irena Brežná. Sie hält dort einen Festvortrag unter dem Motto "Europa sieht Deutschland".

Niedersachsens Stimmen im Einheits-Podcast

Offiziell wird in diesem Jahr in Halle an der Saale gefeiert. Der jährliche Austragungsort der Feierlichkeiten richtet sich immer nach dem Vorsitz im Bundesrat. Und den hat derzeit Sachsen-Anhalt. Niedersachsen ist dort auch beteiligt - nicht zuletzt durch die ernannte Einheits-Botschafterin Ute Goslar und den Botschafter Lorenz Flatt. In einem Podcast erzählen der Unternehmer, aufgewachsen in Helmstedt, und die Patentanwaltsfachangestellte, die in Hannover geboren wurde, später ins Wendland ging und nun im Landkreis Helmstedt lebt, über ihr Leben, ihren Weg und die Gegenwart im geeinten Deutschland.

