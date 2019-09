Stand: 27.09.2019 17:46 Uhr

Schutz vor K.o.-Tropfen? Land will aufklären

Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat eine Kampagne gestartet, die über K.o.-Tropfen informiert. Die Verwendung solcher bewusstseinstrübenden Substanzen sei "perfide", sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Sie machten die Opfer bewusstlos und handlungsunfähig. Das Projekt soll darüber aufklären, wie sich potenzielle Opfer besser vor der Verabreichung von K.o.-Tropfen schützen können.

Auch Männer betroffen

Nach Angaben des Ministeriums setzen Straftäter die Substanzen gezielt ein, um sexuelle Übergriffe zu begehen oder Personen auszurauben. Nicht nur Frauen seien betroffen, sondern vor allem bei Raubdelikten auch Männer. Nicht nur in Diskotheken, Bars und Clubs, sondern auch in Restaurants mischten die Täter die Tropfen in unbeobachteten Momenten in Getränke und Speisen.

Nachweis äußerst schwierig

K.o.-Tropfen sind nach Angaben der Organisation "Weißer Ring" farb- und geschmacklos. Bereits nach zehn bis 20 Minuten setzen Schwindel und Übelkeit ein. Ein Problem laut Ministerium: Opfer könnten sich häufig nicht an das Geschehene erinnern - der Gedächtnisverlust ist ein typischer Teil der Wirkung von K.o.-Tropfen. Opfer erstatten deshalb oft erst später Anzeige, so das Ministerium - die Stoffe könnten aber nur innerhalb von sechs bis zwölf Stunden im Körper nachgewiesen werden. Kliniken und Polizei müssten eng zusammenarbeiten, um Betroffenen besser zu helfen, so die Forderung.

