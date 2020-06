Stand: 15.06.2020 08:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schulen jetzt wieder für alle Jahrgänge geöffnet

In Niedersachsen können von heute an wieder alle Kinder zur Schule gehen. Auch für die Klassen fünf und sechs sowie für die Erstklässler beginnt nun der Präsenzunterricht. Damit endet die schrittweise Öffnung der Schulen im Land. Einen Schulalltag wie vor der Corona-Pandemie erleben die Schülerinnen und Schüler allerdings nicht: In allen Jahrgängen findet der Unterricht in geteilten Gruppen statt und auch Hygieneregeln müssen die Schüler verstärkt beachten.

Wieder Sportunterricht und Abschlussfeiern möglich

Nach und nach fallen jedoch die Einschränkungen an den Schulen: So soll in der kommenden Woche auch wieder Sportunterricht möglich sein. Dabei gelten allerdings Auflagen - etwa was das Duschen oder die Umkleiden betrifft. Ebenfalls ab dem 22. Juni werden auch wieder Schulveranstaltungen möglich sein, wie Abschlussfeiern oder Zeugnisübergaben. Wie die Schulen das genau organisieren können und müssen, wird das Kultusministerium festlegen. Ebenfalls wieder erlaubt werden dann Theaterfahrten und Schulprojekte, allerdings alles in kleinen Gruppen.

Wie geht es nach den Sommerferien weiter?

Noch unklar ist, wie der Schulalltag nach den Sommerferien aussehen soll, darüber wird in den kommenden Wochen entschieden. In Niedersachsen waren alle Schulen Mitte März geschlossen worden. Die schrittweise Öffnung begann am 27. April.

Kita-Kinder kehren ab dem 22. Juni zurück

In den Kindertagesstätten soll es ab dem 22. Juni für alle Kinder einen Betreuungsplatz geben. Das hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vergangene Woche angekündigt. Am 22. Juni könnte zudem die fünfte und bisher letzte Phase des niedersächsischen Stufenplans für die Corona-Lockerungen greifen. Dann läuft die aktuelle Corona-Verordnung aus. Wenn das Infektionsgeschehen es nötig mache, könne die Verordnung aber auch verlängert werden, hieß es aus dem Krisenstab.

