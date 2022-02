Schule: Kultusminister geht von anstrengenden Wochen aus Stand: 02.02.2022 12:52 Uhr Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne geht angesichts der Omikron-Welle von anstrengenden kommenden Wochen in Schulen und Kitas aus. Er hält danach aber Lockerungen für denkbar.

Trotz der aktuellen Hochinzidenzlage halte er Präsenzunterricht "ausdrücklich für richtig" und für verantwortbar für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, sagte Kultusminister Tonne (SPD) am Mittwoch in Hannover. Angesichts der Omikron-Variante habe man es mit einer kurzfristig angespannten Situation mit hohen Auflagen zu tun, die für die gesamte Gesellschaft einen großen Kraftakt bedeute. "Danach können und wollen wir auch zügig lockern und einen Weg zurückfinden in das, was wir Normalität nennen." Keine Belastung solle länger laufen als es die pandemische Lage nötig mache, so Tonne.

Tonne sichert faire Abschlussprüfungen zu

Der Minister geht zunächst von anstrengenden Wochen mit steigenden Infektionszahlen aus. Mit einem "Bündel an Hinweisen" will sein Ministerium die Schulen und Schulleitungen wappnen:



Bei einer Überlastung des zuständigen Gesundheitsamtes sind Schulleiterinnen sollen Schulleiterinnen und Schulleiter bei einer plötzlich gehäuften Zahl an Corona-Infektionen an ihrer Schule die Präsenzpflicht aufheben können, bis sie eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt bekommen

sind Schulleiterinnen sollen Schulleiterinnen und Schulleiter bei einer plötzlich gehäuften Zahl an Corona-Infektionen an ihrer Schule die Präsenzpflicht aufheben können, bis sie eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt bekommen Sollten etwa durch massive Ausfälle in der Zustellerbranche nicht ausreichend Selbsttests an einer Schule zur Verfügung stehen, kann das zuständige Gesundheitsamt im Zweifelsfall die Schule schließen

an einer Schule zur Verfügung stehen, kann das zuständige Gesundheitsamt im Zweifelsfall die Schule schließen Abschlussprüfungen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sollen wie auch in den Corona-Jahren zuvor fair, aber ohne qualitative Abstriche sein. Der Abschluss wird laut Tonne genauso hochwertig sein wie in früheren Jahrgängen

an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sollen wie auch in den Corona-Jahren zuvor fair, aber ohne qualitative Abstriche sein. Der Abschluss wird laut Tonne genauso hochwertig sein wie in früheren Jahrgängen Pro Fach soll es nur eine schriftliche Arbeit geben

Strengere Testregeln an Kitas und Schulen

Zudem werden die Sicherheitsvorgaben für Schulen und Kitas noch einmal verschärft: So wird es ab dem 15. Februar eine Testpflicht für Kinder ab drei Jahren in Kindertagesstätten geben. Dreimal pro Wochen sollen sie per Selbsttest zu Hause auf eine Corona-Infektion getestet werden. Alle Tests, die das Land für diesen Zweck anschafft, seien geprüft und zugelassen und entsprächen den Anforderungen des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), so Tonne. Sollten Kinder aus gesundheitlichen Gründen nicht getestet werden können oder das Prozedere nicht tolerieren, soll ein Elternteil den Test regelmäßig machen und der Einrichtung nachweisen. An den Schulen bleibt es bei der täglichen Testpflicht. Davon befreit sind lediglich geboosterte Schülerinnen und Schüler und Zweifach-Geimpfte, die von einer Corona-Infektion genesen sind.

