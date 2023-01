Schüsse auf Auto in Hannover: Polizei sucht nach Täter

Stand: 30.01.2023 06:48 Uhr

In Hannover sind am Sonntagabend mehrere Schüsse auf ein Auto gefallen. Der zu dem Zeitpunkt leere Wagen habe sich in der Nähe der Station Herrenhäuser Markt befunden, teilte die Polizei mit.