Oster-Lockdown: Kirchen wollen online feiern Stand: 23.03.2021 11:02 Uhr Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde werden die Kirchen in Niedersachsen am Osterfest leer bleiben. Für die evangelischen und katholischen Gemeinden spielt das Internet nun eine wichtige Rolle.

Gottesdienste sollen gestreamt werden, Gläubige kommen per Videokonferenz zusammen und geben online Tipps für Ostern in Corona-Zeiten. "Es gibt Gemeinden, die über Zoom ein Abendmahl zu Hause anbieten", sagte der Sprecher der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg, Dirk-Michael Grötzsch. Über Videokonferenzplattformen wie Zoom sei es möglich, dass Gläubige zum Beispiel Gebetswünsche einschicken. Mit digitalen Angeboten könnten die Gemeinden auch kirchenferne und jüngere Menschen erreichen, so Grötzsch. Eine große Bandbreite von Menschen will die Kirche in Oldenburg auch mit dem selbst produzierten Osterfilm "Auf der Suche nach dem leeren Grab" erreichen, der auf einem Lokalsender und Youtube gezeigt wird.

Hannoversche Landeskirche plant Open-Air-Gottesdienste

Auch die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover setzt auf Digital-Angebote. Unter dem Motto "Osterfunken" finden Interessierte im Internet Informationen rund um Ostern sowie Hinweise auf Veranstaltungen. Bei Gottesdiensten über Videokonferenzportale wie Zoom stehe die direkte digitale Begegnung im Vordergrund, sagte Sprecher Benjamin Simon-Hinkelmann. Open-Air-Gottesdienste sind demnach vor Kirchen und an Karfreitag auch auf Friedhöfen geplant.

Hoffnungsleuchten in Lüneburg, Bischof in Osnabrück online

In Braunschweig bereitet die evangelisch-lutherische Landeskirche zu Ostern Livestreams aus dem Braunschweiger Dom vor. Zu sehen sein werden sie bei Youtube, wie Sprecher Michael Strauß mitteilte. Das katholische Bistum Osnabrück überträgt die Feiertags-Gottesdienste mit Bischof Franz-Josef Bode ebenfalls im Internet. Auch im katholischen Bistum Hildesheim werden Gottesdienste per Stream ins Internet gestellt. "Pfarrgemeinden gehen mit der Herausforderung kreativ um", sagte Sprecher Volker Bauerfeld. Hoffnung will die evangelisch-lutherische Hauptkirche St. Johannis in Lüneburg ausstrahlen, die in der Passionszeit besonders beleuchtet wird. Das blaue Hoffnungsleuchten soll bis Ostern andauern, Kraft in der Pandemiezeit geben und an die Opfer erinnern. Lichtkünstler Wolfgang Graemer ist für die Illuminierung der Fenster von innen verantwortlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2021 | 12:00 Uhr