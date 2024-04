Lehrer aus Ostfriesland gewinnt "Deutschen Lehrkräftepreis" Stand: 29.04.2024 10:42 Uhr Auszeichnung für einen Lehrer aus Ostfriesland: Kai Passchier von der IGS Marienhafe wird heute in Berlin mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis" geehrt. Das hat er auch seiner Klasse zu verdanken.

Die Schülerinnen und Schüler hatten ihren Lehrer für den Lehrkräftepreis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" vorgeschlagen - eine Fachjury stimmte ihnen zu. Die Jugendlichen loben unter anderem die Herangehensweise des 36-Jährigen. Passchier, der an der IGS Marienhafe Biologie, Mathematik und Physik unterrichtet, schaffe es, den Unterricht spannend und auch spielerisch zu gestalten - "obwohl wir in der Oberstufe sind", sagte Schülerin Lenie dem NDR Niedersachsen.

Schüler loben Lehrer für Videos, KI und offenes Ohr

Gelobt werden zudem seine selbst erstellten Unterrichtsvideos, die der Lehrer an der IGS im Landkreis Aurich einsetzt. Passchier bringt den Kindern nach deren Angaben auch bei, wie sie verantwortungsvoll Künstliche Intelligenz (KI) im Unterricht einsetzen. Nebenbei habe er immer ein offenes Ohr für sie und helfe ihnen auch bei privaten Problemen.

YouTube und TikTok zur Unterrichtsvorbereitung

Passchier betont als Ziel, Schülerinnen und Schüler zu kritischen, kommunikativen und kreativen Teamplayern auszubilden. Dafür investiert er nach eigenen Angaben Extra-Zeit. Jeden Tag wende er bei der Unterrichtsvorbereitung etwa eine Stunde zusätzlich auf. Diese nutzt er, um über moderne Lern- und Lehrmethoden zu informieren. Der 36-Jährige nutzt dazu Fortbildungsplattformen, aber auch YouTube oder TikTok. Nur fünf Prozent der von ihm angewandten Methoden kenne er aus dem Studium und dem Referendariat, schätzt Passchier. Die Ausbildung der Lehrkräfte hält er für "sehr veraltet". Er plädiert dafür, dass angehende Lehrer bereits im Studium von Anfang an regelmäßig in den Schulbetrieb müssen. Dort könnten sie die besten Methoden für einen modernen Unterricht lernen.

Zehn Lehrer und Lehrerinnen insgesamt ausgezeichnet

Mit dem "Deutschen Lehrkräftepreis" werden Leistungen von Lehrern und Lehrerinnen sowie Schulleitungen gewürdigt und in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Insgesamt zehn Lehrkräfte, drei Schulleitungen und fünf Lehrkräfte-Teams aus zwölf Bundesländern wurden nun für das Jahr 2023 geehrt. Für die Kategorie "ausgezeichnete Lehrkräfte" konnten nur Schülerinnen und Schüler der jeweils letzten beiden Abschluss-Jahrgänge an weiterführenden Schulen Vorschläge einreichen. Neben Passchier gibt es mit Florian Hansen aus Schleswig-Holstein auch einen weiteren Sieger aus Norddeutschland.

