Geiselnahme am Hamburger Flughafen: 35-Jähriger legt Geständnis ab Stand: 29.04.2024 13:20 Uhr Im November war der Hamburger Flughafen wegen einer Geiselnahme 18 Stunden lang lahmgelegt. Heute hat der Angeklagte zum Prozessauftakt am Hamburger Landgericht die Entführung seiner Tochter und das weitere Tatgeschehen gestanden.

"Ich wollte nur Deutschland verlassen, ich wollte, dass die Polizei Wege findet, dass sie uns in die Türkei schicken", sagte der Angeklagte in einer Erklärung, die seine Verteidigerin verlas. Er habe mit der damals Vierjährigen nach Istanbul fliegen wollen, sagte er auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters am Landgericht, Torsten Schwarz. Der Angeklagte bat die Passagiere am Flughafen und die Polizei um Entschuldigung: "Ich weiß, dass ich Panik ausgelöst habe", hieß es in der Erklärung.

Schüsse auf dem Hamburger Flughafen

Der Mann war mit seinem Auto aufs Rollfeld gelangt und hatte die Ausreise für sich und seine Tochter in die Türkei gefordert. Jetzt ist er wegen einer ganzen Palette an Straftaten angeklagt: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geiselnahme, Kindesentzug, Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitz vor.

Er hatte seine vierjährige Tochter am Abend des 4. November 2023 aus der Wohnung der Mutter im niedersächsischen Stade entführt und war mit dem Kind zum Hamburger Flughafen gefahren. Mit dem Wagen durchbrach er drei Schranken und fuhr bis auf das Vorfeld des Airports. Dort schoss der 35-Jährige mit einer Pistole mehrfach in die Luft und warf zwei brennende Molotowcocktails aus dem Fahrzeug.

Videos 1 Min Anklage gegen Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen Der 35-Jährige muss sich wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, vorsätzlicher Körperverletzung und Waffendelikten verantworten. 1 Min

Geiselnahme nach 18 Stunden beendet

Zudem soll er gedroht haben, drei Bomben bei sich zu haben. Mit der Aktion wollte er laut Anklage die Bereitstellung eines Flugzeugs zur Ausreise in die Türkei für sich und seine Tochter erpressen. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter des Kindes. Erst nach 18 Stunden ergab sich der Mann der Polizei und wurde festgenommen. Während des Einsatzes war der gesamte Flughafen lahmgelegt.

Zehn Prozesstage angesetzt

Das Gericht rechnet damit, dass der Angeklagte heute dazu aussagen wird. Deshalb sind noch keine Zeuginnen und Zeugen geladen. Die Kammer hat zehn Prozesstage bis Ende Juni geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.04.2024 | 14:00 Uhr