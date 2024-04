Stand: 29.04.2024 07:35 Uhr Nach Geburtstag: Mann fährt betrunken Hundekotbeutelständer um

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat ein 29-Jähriger am Sonntagmorgen betrunken einen Ständer für Hundekotbeutel überfahren. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Unfall zunächst geflüchtet. Wenig später meldete er sich bei der Polizei und kam zurück zum Unfallort. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille, teilte die Polizei mit. Der 29-Jährige erzählte, dass er einen Tag zuvor Geburtstag hatte und diesen bis eben gefeiert habe. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer (05181) 8 07 30 zu melden.

