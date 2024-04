Stand: 29.04.2024 10:04 Uhr Balkonkraftwerke boomen: Anzahl in Niedersachsen steigt rasant

In den vergangenen fünf Jahren ist die Anzahl der Balkonkraftwerke in Niedersachsen exponentiell angestiegen, teilt die niedersächsische Klimaschutz- und Energieagentur mit. Im Jahr 2023 wurden demnach mehr als 36.000 solcher Anlagen in Betrieb genommen. Insgesamt sind es jetzt rund 45.000. Laut Agentur gehöre Niedersachsen damit im bundesweiten Vergleich zu den Spitzenreitern. Nur in Bayern und Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt mehr Balkonkraftwerke. Die Nachfrage danach boome weiterhin, so die Agentur. Denn Mieterinnen und Mieter könnten so Stromkosten sparen und sich an der Energiewende beteiligen. Einige niedersächsische Kommunen fördern den Aufbau solcher Systeme, zum Beispiel der Landkreis Oldenburg, die Stadt Lüneburg oder die Samtgemeinde Scharnebeck.

