Saharastaub im Norden: Das erwartet uns in Niedersachsen Stand: 29.04.2024 12:55 Uhr Es wird erneut staubig in Niedersachsen: Eine Höhenströmung bringt ab heute laut Meteorologen wieder aufgewirbelten feinen Saharasand aus Nordafrika in unsere Region.

Landesweit kann es laut Meteorologen von Wetterwelt daher zu einem milchig wirkenden Himmel kommen. Teilweise sei auch die Sicht auf die Sonne getrübt. Der Sand kann deshalb so lange Strecken zurücklegen, da es ein Tiefdruckgebiet zwischen Afrika und Spanien gebe, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Mit einer südwestlichen Windströmung gelange warme subtropische Luft nach Deutschland und damit auch der Saharastaub. Dieser besonders schnelle und starke Windstrom werde auch "Jetstream" genannt, so die Meteorologen von Wetterwelt.

Videos 2 Min Ein Schrecken für Putzwütige: Sahara-Staub im Norden Kaum hat man Fenster oder Auto geputzt, legt sich erneut der feine Sand über alles. Auch in Hannover mussten viele noch mal ran. (09.04.2024) 2 Min

Wird es wieder sogenannten Blutregen geben?

Da es heute und auch am Dienstag nur ganz vereinzelt im westlichen Niedersachsen regnen soll, wird es demnach nicht zu einem flächendeckenden "Blutregen" kommen. Dort wo es Schauer gibt, werden Autofahrer allerdings wieder braun-rötlichen Staub auf ihren Autos finden, so die Meteorologen. Zuletzt war dies vor drei Wochen etwa in Hannover der Fall. Zum Ende der Woche soll das Phänomen Saharasand den Experten zufolge schon wieder vorüber sein. Dann soll das Wetter wechselhafter und regnerischer werden.

Saharastaub von Autos entfernen - Tipps vom ADAC

Auf keinen Fall trocken mit einem Lappen entfernen, das kann Kratzer geben

Besser: Viel Wasser nutzen und mehrmals abspülen

Autos mit einem Hochdruckreiniger vorbehandeln

Statt Handwäsche lieber in die Waschanlage fahren

Pkw-Innenraum gut aussaugen, erst dann nass auswischen

Bei Autos den Pollenfilter wechseln, wenn dieser schon älter ist

