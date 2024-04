Stand: 29.04.2024 11:39 Uhr Männer wollen Auto mit Kran auf Lkw heben - und demolieren Zaun

Beim Versuch, einen Schrott-Pkw auf einen Lkw zu verladen, haben zwei Männer in Bergen (Landkreis Celle) eine Reihe von Schäden verursacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach trafen die 34- und 44-Jährigen am Samstag zunächst einen Zaun, als sie das Auto mit dem Greifarm des Lastwagens hochheben wollten. Daraufhin hätten sie den Lkw ein Stück versetzt, um den Zaun nicht vollständig zu zerstören. Bei einem erneuten Aufladeversuch sei der am Greifer baumelnde Wagen gegen eine Garagenwand geprallt. Die Polizei zählt als Ursachen für das Malheur "Ungeschick" und "fehlendes technischen Verständnis" auf - und eine "nicht unerhebliche Alkoholisierung". Die Männer hätten keinen Führerschein für den Lastwagen gehabt.

