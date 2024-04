Stand: 29.04.2024 09:39 Uhr Tierrettung mit Pferdedummy: Feuerwehren üben Ernstfall

Mit einem Pferdedummy haben die Feuerwehren des Landkreises Oldenburg am Samstag Tierrettungen simuliert. Wie die Kreisfeuerwehr Oldenburg am Montag mitteilte, nehmen solche Notrufe von Tierbesitzern zu. "Die große Mehrheit der Einsatzkräfte ist oft nicht auf die speziellen Anforderungen und Risiken solcher Einsätze vorbereitet", sagte der Großtierrettungstrainer Michael Böhler. Bei der Übung am Samstag haben die Feuerwehrleute mit dem lebensgroßen, beweglichen Pferdedummy "Hope" die Rettung von großen Tieren aus Gräben und verunfallten Transportern geübt. Der Dummy verhält sich laut Feuerwehr dabei genauso wie ein echtes Pferd. Außerdem haben die Einsatzkräfte den Angaben zufolge auch den Umgang mit Spezialwerkzeug trainiert.

