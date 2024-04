Stand: 29.04.2024 10:16 Uhr Auto überschlägt sich bei Unfall auf B4 - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 im Harz hat sich ein Auto überschlagen. Der 70 Jahre alte Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin wurden dabei am Wochenende schwer verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Fahrer war demnach bei Braunlage (Landkreis Goslar) nach dem Überholen in einer Kurve mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Dann überschlug sich das Auto und blieb im Graben liegen. Die B4 musste zwischen Braunlage und Torfhaus gesperrt werden. Beide Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 20.000 Euro.

