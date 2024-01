Berechnung zur 2. Bundesliga: So endet die Saison 2023/2024 Stand: 16.01.2024 08:38 Uhr Das wird eine spannende Rückrunde: Jubel in Hamburg und Kiel, bittere Tränen in Braunschweig und Osnabrück. Aber auch die Relegationsteilnehmer kommen aus dem Norden. Überall wird gezittert. Überall? Nur in Hannover nicht.

Wer denkt für Hannover 96 geht es in der Rückrunde um nichts mehr, der täuscht. Mit 24 Punkten nach 17 Spielen belegen die Niedersachsen zwar aktuell Tabellenplatz acht. Die Daten von GSN zeigen allerdings eine Besonderheit: Während die Abstiegswahrscheinlichkeit der "Roten" bei null Prozent liegt, ist der Aufstieg noch zu einem Prozent möglich. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Das gilt genauso und doch ganz anders für Holstein Kiel, den FC St. Pauli und den Hamburger SV, die nach der Hinrunde die ersten drei Plätze der Tabelle belegen, sowie Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück, die drei Kellerkinder.

St. Pauli vor dem HSV, Hansa in der Relegation

Mit Hilfe von KI hat GSN für den NDR den weiteren Verlauf der Saison berechnet und das Ganze in eine Abschlusstabelle gegossen. Der FC St. Pauli würde demnach als Meister aufsteigen. Und Herbstmeister Holstein Kiel gelänge erstmals in seiner Geschichte der Sprung in die Bundesliga. Die übrigen fünf Nordclubs blieben allerdings auf ihren Tabellenplätzen hängen.

Was bedeutet: Der HSV käme zum fünften Mal in die Relegation (bisher je zweimal als Bundes- und als Zweitligist) und hätte noch die Chance aufzusteigen. Der VfL und der BTSV steigen demnach direkt ab, Hansa könnte in der Relegation womöglich noch das Schlimmste verhindern. Es wäre übrigens Rostocks erste Relegationsteilnahme überhaupt Und Hannover? Würde seine Saison im Niemandsland der Tabelle beenden.

Die GSN-Abschlusstabelle - nach aktueller Datenlage Platz (aktueller Tabellenstand) Club Punkte (aktuelle Punktzahl) 1. (2) FC St. Pauli 64 (33) 2. (1) Holstein Kiel 63 (35) 3. (3) Hamburger SV 62 (31) 4. (4) Fortuna Düsseldorf 61 (30) 5. (6) SC Paderborn 57 (27) 6. (7) Hertha BSC 55 (25) 7. (5) Greuther Fürth 52 (29) 8. (8) Hannover 96 46 (24) 9. (9) SV Elversberg 46 (24) 10. (13) 1. FC Magdeburg 45 (20) 11. (14) FC Schalke 04 45 (20) 12. (11) SV Wehen Wiesbaden 44 (22) 13. (12) Karlsruher SC 43 (21) 14. (10) 1. FC Nürnberg 43 (24) 15. (15) 1. FC Kaiserslautern 37 (18) 16. (16) FC Hansa Rostock 30- (17) 17. (17) Eintracht Braunschweig 27 (14) 18. (18) VfL Osnabrück 25 (9)

