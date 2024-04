Live: Suche nach Arian aus Bremervörde wird heruntergefahren Stand: 29.04.2024 16:05 Uhr Der vermisste sechsjährige Arian aus Bremervörde bleibt verschwunden - auch nach sieben Tagen intensiver Suche. Die Polizei will heute erklären, wie sie weiter vorgeht. NDR.de überträgt an dieser Stelle live - ab 17 Uhr.

Bereits am Mittag hatte Polizeisprecher Heiner van der Werp dem NDR Niedersachsen gesagt, dass man nun von einer "euphorischen in die realistische Phase" bei der Suche nach Arian komme. Zudem hat die Bundeswehr angekündigt, die bei der Suche beteiligten 400 Soldaten und Soldatinnen im Laufe des Tages abzuziehen. Ganz verschwunden sei die Hoffnung aber nicht, wie Polizeisprecher van der Werp betonte. Eine neu eingerichtete fünfköpfige Ermittlungsgruppe in Zeven und Bremervörde koordiniert nun das weitere Vorgehen. Mehrere Trupps der Bereitschaftspolizei sollten am Montag weiter punktuell nach dem autistischen Jungen suchen. Die Einsatzkräfte gingen gezielt Hinweisen nach. "Alle Informationen nehmen wir ernst", sagte der Sprecher.

Ministerpräsident wendet sich an die Eltern von Arian

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich unterdessen in einer Mitteilung an die Eltern und die vielen Helfer gewandt. Er hoffe "wirklich sehr, dass Arian jetzt schnell und hoffentlich lebend gefunden wird", sagte Weil am Montag. "Mein Mitgefühl gilt besonders Arians Eltern, die sich in einer unerträglichen Situation zwischen Bangen und Hoffen befinden."

Weil: "Eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt"

Mit Blick auf die Helfer sprach er von einem schwierigen Einsatz. "Dass Polizistinnen und Polizisten auch nach Dienstschluss in ihrer Freizeit weiter suchen, dass Soldatinnen und Soldaten helfen, dass sich so viele Ehrenamtliche an der Suche beteiligen und dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ihre Beschäftigten für die Suchaktion weiterhin freistellen, ist ein eindrucksvolles Beispiel für Mitgefühl und Zusammenhalt." Am Sonntag hatte die Polizei dem NDR Niedersachsen gesagt, dass viele Ehrenamtliche, die sich am Wochenende an der Suche nach Arian beteiligt hatten, von ihren Arbeitgebern wohl auch zu Wochenbeginn für den Einsatz freigestellt würden.

Arian wird seit sieben Tagen vermisst

Der autistische Junge wird seit vergangenem Montagabend vermisst, sein Vater hatte sich bei der Polizei gemeldet. Sofort wurde eine Suche ausgelöst, die die gesamte vergangene Woche fortgesetzt und immer wieder ausgeweitet wurde. Arian reagiert wegen seines Autismus nicht auf Ansprache, die Einsatzkräfte ließen sich deshalb von einer Expertin beraten. Das Elternhaus hatte der Junge auf Socken verlassen, lediglich leicht bekleidet, mit einem Langarmshirt und einer Hose. Laut Polizei waren täglich rund 800 Kräfte von Feuerwehr, Bundeswehr, THW, DLRG und Polizei im Einsatz. Zuletzt hatten am Sonntag zeitweise 1.200 Helferinnen und Helfer an Land und zu Wasser nach dem Sechsjährigen gesucht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Bremervörde hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer etwas zum Aufenthaltsort des Jungen sagen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04761) 7489-135 oder -144 zu melden.

