Stand: 29.04.2024 14:04 Uhr Königspython gestohlen: Polizei sucht Schlange und Zeugen

In Hildesheim haben Unbekannte aus einer Wohnung eines 24-Jährigen ein Terrarium samt Königspython gestohlen. Die braun-gelbe Würgeschlange soll laut Polizei etwa einen Meter lang sein. Der 24-jährige Besitzer hatte am Wochenende den Diebstahl angezeigt. Die Tatzeit soll seinen Angaben zufolge demnach zwischen Samstag- und Sonntagmittag liegen. Wie der Täter oder die Täterin in die Wohnung gelangen konnte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl in der Nähe der Leunisstraße und der Martin-Luther-Straße beobachtet oder das gestohlene Tier gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 entgegen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.04.2024 | 13:30 Uhr