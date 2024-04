Stand: 29.04.2024 12:28 Uhr Unbekannte greifen Disco-Besucher an und verletzen einen schwer

In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) haben unbekannte Täter einen 16-Jährigen und einen 22-Jährigen angegriffen und verletzt. Das meldete die Polizei Delmenhorst am Montag. Nachdem die beiden Opfer am Sonntagmorgen den beleuchteten Bereich vor einer Diskothek auf der Straße am "Umspannwerk" verlassen hatten, schlugen die Angreifer sie zuerst zu Boden. Bis Zeugen die Polizei verständigt hatten, sollen sie weiter auf ihre Opfer eingetreten haben. Der 22-jährige wurde schwer, der 16-jährige leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die männlichen Täter sollen ungefähr 20 Jahre alt sein. Der eine Mann ist etwa 1,75 Meter groß mit längeren, schwarzen Haaren und Bart, der andere etwas kleiner mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Die Polizei Wildeshausen bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (04431) 94 10.

