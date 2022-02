OVG Lüneburg kippt Zuschauer-Limit für Großveranstaltungen Stand: 11.02.2022 21:40 Uhr Das Oberverwaltungsgericht hat die in Niedersachsen geltende Beschränkung auf maximal 500 Zuschauer bei Großveranstaltungen im Freien aufgehoben. Für erste Spiele sind bereits mehr Zuschauer erlaubt.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat einem Sprecher zufolge entschieden, dass die generelle Begrenzung von Zuschauern unter freiem Himmel unangemessen ist und gegen den Gleichheitssatz verstößt, weil die Größe des Veranstaltungsortes dabei nicht berücksichtigt werde. Gleichzeitig müssten Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigt werden. Damit gebe es weiterhin ein Steuerungsinstrument, sagte der Sprecher am Freitag.

VIDEO: Havelses Wießner: Klage grundsätzlich in Ordnung (05.02.2022) (4 Min)

Drei Vereine hatten gegen Regelung geklagt

Der unanfechtbare Beschluss wirkt sich laut OVG nicht nur zugunsten der drei Vereine aus, die gegen die in der niedersächsischen Corona-Verordnung festgeschriebene Obergrenze von 500 Zuschauerinnen und Zuschauern bei Veranstaltungen im Freien mit einem Normenkontroll-Eilantrag vorgegangen waren, sondern ist allgemeinverbindlich für ganz Niedersachsen. Geklagt hatten Eintracht Braunschweig, der SV Meppen und der VfL Osnabrück. Die niedersächsische Landesregierung hatte entschieden, als einziges Bundesland weiterhin nur 500 Zuschauer zuzulassen.

Landesregierung respektiert OVG-Beschluss

Als Klatsche für die Landesregierung sieht Regierungssprecherin Anke Pörksen die Entscheidung des OVG nicht. "Wir leben in einem Rechtsstaat, wir machen deutlich einschränkende Schutzmaßnahmen, da muss man damit rechnen, dass man ab und auch vom Gericht korrigiert wird", sagte sie dem NDR in Niedersachsen. Die Landesregierung respektiere die OVG-Entscheidung selbstverständlich und es werde vorzeitig zu einer Öffnung von Großveranstaltungen kommen.

Pörksen: Schritt war für neue Verordnung ohnehin geplant

Für die kommende Verordnung, die kurz vor dem 23. Februar herauskommen soll, sei eine ähnliche Lockerung ohnehin vorgesehen gewesen, so Pörksen. Sie verteidigte angesichts der noch immer steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen, dass die Landesregierung diesen Schritt nicht vorher gehen wollte. Da sich die Zahlen mittlerweile aber auf ein Plateau zubewegten, könne man dies auch vertreten. Die Landesregierung hoffe, dass die Sportvereine verantwortungsbewusst mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen.

Weitere Informationen Mehr Fans bei Eintracht Braunschweig, Hannover 96 und SV Meppen Das OVG Lüneburg hat die Begrenzung von 500 Zuschauern bei Fußballspielen gekippt. Die niedersächsischen Clubs reagierten umgehend. mehr

Heimspiel von Hannover 96 mit 5.000 Zuschauern genehmigt

Künftig dürfen somit auch der Bundesligist VfL Wolfsburg und der Zweitligist Hannover 96 wieder vor mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern spielen. Hannover 96 erhielt kurz nach seinem Antrag beim zuständigen Gesundheitsamt die Genehmigung, am Sonntag 5.000 Personen zum Heimspiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98 zuzulassen. Es gilt die 2G-Regel, FFP2-Maskenpflicht und die Sitzplätze werden im Schachbrettmuster besetzt. Stehplätze gibt es nicht und die Tickets sind zudem personalisiert.

Landkreis Emsland erlaubt 5.000 Zuschauende

Auch der Drittligist SV Meppen darf am Sonnabend sein Heimspiel gegen 1860 München vor 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern austragen. Wie der Verein mitteilte, hat der Landkreis Emsland einen entsprechenden Antrag genehmigt. Die Meppener erhielten als erster Club eine positive Antwort. "Wir freuen uns sehr darüber, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg unsere im Antrag begründete Auffassung teilt. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir nun die Möglichkeit haben, genau wie die anderen Vereine des Bundesgebiets, bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität an Zuschauern zu ermöglichen", sagte Meppens Geschäftsführer Ronald Maul.

OVG hält Beschränkungen grundsätzlich für angebracht

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer letztlich ins Stadion dürfen, müsse im Einzelfall durch die jeweils zuständige Behörde entschieden werden, teilte das OVG mit. Unter Berücksichtigung der vorherrschenden Omikron-Variante, der ganz erheblichen Zahl von Neuinfektionen, der steigenden Hospitalisierungsinzidenz und der damit bereits einhergehenden und absehbar zu erwartenden Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems auch im Land Niedersachsen, sei es derzeit noch angemessen, eine Beschränkung von Großveranstaltungen aus Gründen des Infektionsschutzes zu ermöglichen, betonten die Richter. Mit Blick auf das derzeitige Infektionsgeschehen sei es auch noch nicht zwingend geboten, Großveranstaltungen - so wie in anderen Bundesländern - mit bis zu 10.000 Teilnehmenden bei einer maximalen Kapazitätsauslastung von 50 Prozent zu gestatten.

Niedersächsische Fußballverband spricht von Vetrauensvorschuss

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) begrüßte die Entscheidung des OVG. Unter freiem Himmel sei das Ansteckungsrisiko geringer und zudem seien die Organisatoren in der Lage, nur geimpfte und genesene Zuschauerinnen und Zuschauer zuzulassen und sie gestaffelt ins Stadion zu lassen. Das sei bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Auch sei die unterschiedliche Handhabung in den Bundesländern nicht nachvollziehbar gewesen. Das Urteil sei zugleich ein Vertrauensvorschuss, den die Vereine nicht enttäuschen werden, so der NFV.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2022 | 18:00 Uhr