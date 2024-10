Niedersächsische Kommunalverbände fordern Begrenzung der Migration Stand: 23.10.2024 15:11 Uhr Die Migrationspolitik soll ein Schwerpunktthema der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig sein. Heute beginnen erste Vorgespräche. Eingeladen sind dieses Mal auch die Kommunalverbände.

von Katharina Seiler

Der niedersächsische Städtetag fordert weitere Bemühungen, um die irreguläre Migration zu begrenzen. Hauptgeschäftsführer Jan Arning dringt darauf, dass weniger Asylbewerber in nationale Verfahren kommen und die Ausländerbehörden in den Kommunen entlastet werden. Und auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund erwartet von den Länderchefs Beschlüsse, mit dem Ziel, die Zuwanderung besser zu steuern und zu begrenzen. Denn, so der Städte- und Gemeindebund zum NDR, die Kommunen müssten nach wie vor viele Flüchtlinge unterbringen und betreuen, was auf Dauer nicht zu leisten sei. Vom Bund fordert er mehr finanzielle Unterstützung für die Integration der Flüchtlinge.

Kommunalverbände reden erstmals mit

Die Dachverbände der Kommunalverbände werden den Länderchefinnen und -chefs in Leipzig ihre Forderungen selbst vortragen können. Denn im Unterschied zu anderen Ministerpräsidentenkonferenzen sind sie für Freitag als Gäste der MPK eingeladen. Das finden sowohl der niedersächsische Städtetag als auch der Städte- und Gemeindebund überfällig und sollte aus ihrer Sicht beibehalten werden.

Schwerpunkt: Flüchtlingspolitik

Die sächsische Landesregierung, die turnusgemäß den Vorsitz der MPK übernommen hat, hat die Migrationspolitik ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Der neue MPK-Vorsitzende Michael Kretschmer (CDU) will mit den Länderchefs unter anderem über Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien reden, über beschleunige Asylverfahren und die Verlagerungen von Asylverfahren in Zentren außerhalb der EU. Themen, zu denen die Länderchefs auch schon auf vorherigen Konferenzen gemeinsame Beschlüsse gefasst hatten.

Stephan Weil gegen Zurückweisung an den Grenzen

Ob es allerdings auch zu der Unions-Forderung nach Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze einen gemeinsamen Beschluss mit den SPD-regierten Ländern geben wird, ist eher fraglich. Aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der nach wie vor stellvertretender MPK-Vorsitzender ist, verstößt eine Zurückweisung klar gegen EU-Recht. Darüber hinaus verweist er auf bereits sinkende Flüchtlingszahlen durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Regierung mittlerweile beschlossen hat.

Energiepreise sollen sinken

Der niedersächsische Ministerpräsident setzt stattdessen auf MPK-Beschlüsse zu anderen Themen. So fordert er zum Beispiel eine weitere Förderung der E-Mobilität, um der Automobilindustrie zu helfen. Außerdem wünscht er sich sinkende Netzentgelte, um Industrie und Bürgerinnen und Bürger bei den Energiepreisen zu entlasten. Weitere Themen auf der MPK sind der Reformstaatsvertrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.

