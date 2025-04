Bilanz zur Hannover Messe 2025: Rund 127.000 Besucher Stand: 04.04.2025 16:10 Uhr Die Hannover Messe 2025 geht zu Ende. Mit rund 127.000 Besucherinnen und Besuchern kamen etwas weniger Menschen als im Vorjahr. Partnerland Kanada zeigte sich mit dem Messeauftritt zufrieden.

An fünf Tagen hatten rund 4.000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern ihre neuen Produkte und Technologien auf dem Messegelände vorgestellt. Der Fokus der diesjährigen Messe lag dabei auf Künstlicher Intelligenz (KI), klimaschonender Produktion, Digitalisierung und Lösungen für die Energiewende etwa mit Wasserstoff als Energieträger. Die diesjährige Messe habe der in Industrie in herausfordernden Zeiten "Orientierung und Rückenwind geboten", sagte Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG am Freitag.

Hannover Messe: "Wichtigste Plattform für industrielle Innovation"

Auch die Aussteller und Partnerverbände ziehen eine positive Bilanz. "Die Hannover Messe hat abermals gezeigt, dass sie die wichtigste Plattform für industrielle Innovation ist", sagte Gunther Kegel, Präsident des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI. Laut Thilo Brodtmann vom Verband Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die Messe auch gezeigt, wie wichtig gute Partnerschaften und offene Märkte für eine export- und innovationsgetriebene Industrie sind. "In einer von Unsicherheit geprägten Weltlage wurde sie ihrer Rolle als Tech-Show, Business-Messe und Plattform für den wirtschaftspolitischen Dialog und die internationale Kooperation mehr als gerecht", sagte Köckler.

Videos 2 Min Noch-Kanzler Scholz eröffnet Hannover Messe 2025 Die weltgrößte Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik ist ab jetzt für die alle Besucher geöffnet. 2 Min

Hannover Messe war für Kanada "voller Erfolg"

Aus dem Partnerland Kanada seien über 500 Aussteller und Delegierte von Start-Ups bis hin zu großen Unternehmen zur Hannover Messe gereist, sagte Kanadas Sonderbeauftragter Stéphane Dion am Freitag. Das Land suchte auf der Messe neue Handelspartner, insbesondere nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle für Importe aus Kanada erhoben hat. Für Kanada war die Messe "ein voller Erfolg und hat unsere Ziele zur Marktdiversifizierung erheblich vorangebracht, da Kanada seine Bemühungen fortsetzt, seine Präsenz auf dem deutschen und europäischen Markt auszubauen", sagte Dion. Das Land freue sich darauf, gemeinsam mit Deutschland und Europa eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer "grünen, digitalen und widerstandsfähigen Zukunft zu spielen", so der Sonderbeauftragte. Im kommenden Jahr ist Brasilien das Partnerland der Hannover Messe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Künstliche Intelligenz (KI) Hannover