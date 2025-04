Erste Pleite unter Breitenreiter: Hannover 96 verliert in Karlsruhe Stand: 04.04.2025 20:25 Uhr Hannover 96 hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend mit 0:1 (0:0) beim Karlsruher SC und könnnten in der Tabelle an diesem Spieltag noch abrutschen. Es war die erste Niederlage unter Trainer André Breitenreiter.

von Christian Görtzen

Hannover 96 hat zudem die erste Peite in diesem Kalenderjahr kassiert. Allerdings war die Serie de facto auch nicht so beeindruckend, wie sie klang. Unter der Regie von Trainer Breitenreiter waren die "Roten" nach der Winterpause siebenmal nicht über ein Remis hinausgekommen. Durch die Niederlage in Karlsruhe am 28. Spieltag schwinden die Chancen der aktuell sechstplatzierten "Roten" im Aufstiegsrennen erheblich.

96 zuerst mit guten Chancen, dann Zieler mit Glanztat

Die Niedersachsen ließen den Ball zu Beginn sicher durch die eigenen Reihen laufen und strahlten nach einer guten Viertelstunde Torgefahr aus. Dies dann aber auch einige Male innerhalb kurzer Zeit. Die erste richtig gute Chance hatte Jannik Dehm, der nach Pass von Nicolo Tresoldi aus knapp 16 Metern mit Effet knapp am rechten Pfosten vorbeischoss (17.).

Wenig später war Tresoldi bei einer Kopfballablage von Phil Neumann schon einschussbereit, doch KSC-Keeper Max Weiß schnappte sich noch den Ball (19.), und wieder nur vier Minuten später verfehlte Jessic Ngankam mit einem Schuss vom Strafraumeck knapp das Ziel. Einmal mehr versäumten es die "Roten", sich für ihr Engagement zu belohnen.

Dies hätte sich in der 35. Minute beinahe gerächt. Nach Absatzkick von Louey Ben Farhat hatte Bambasé Conté plötzlich nur noch 96-Torwart Ron-Robert Zieler vor sich, doch der verhinderte mit einer Glanzparade den Rückstand. Der 36 Jahre alte Kapitän wehrte den Schuss aus kurzer Distanz mit dem rechten Fuß ab (34.). Mit dem 0:0 ging es schließlich in die Kabinen.

Zieler im Pech: 96 gerät in Rückstand

Zieler war auch kurz nach Wiederanpfiff bei einem Schuss von Ben Farhat zur Stelle (50.). Wenig später war dann auch der ehemalige Nationalkeeper machtlos. Nachdem Karlsruhes Marvin Wanitzek per Distanzschuss die Latte getroffen hatte, sprang der Ball von dort an Zielers Rücken. Christoph Kobald drückte die Kugel zum 1:0 für die Badener über die Torlinie (54.). Die Szene wurde nach VAR-Hinweis noch einmal auf eine Abseitsstellung geprüft, der Treffer aber schließlich gegeben.

Glück hatten die Gastgeber bald darauf, dass Marcel Beifus nach einem rustikalen Foul an Fabian Kunze nur die Gelbe Karte sah (62.). Hannover drängte in der Folgezeit, die besseren Gelegenheiten hatten aber zunächst die Badener. Der eingewechselte Mikkel Kaufmann ließ in der 76. Minute die Chance auf das 2:0 ungenutzt.

Hannover kam in der Nachspielzeit durch Tresoldi noch zu einer Kopfballchance (90.+4.). Noch besser war die Gelegenheit für Kolja Oudenne, der den Ball aber am Tor vorbeischoss (90.+5.). Dann war Schluss, und die Gäste standen mit leeren Händen da.

28.Spieltag, 04.04.2025 18:30 Uhr Karlsruher SC 1 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Kobald (54.)

Karlsruher SC: Weiß - Kobald, Bormuth, Beifus - S. Jung, L. Jensen (90.+3 Wäschenbach), Herold, Burnic (90.+3 Heußer), Wanitzek - Ben Farhat (67. M. Kaufmann), Conté (88. Hunziker)

Hannover 96: Zieler - Knight (75. Oudenne), Tomiak, Neumann, Ezeh (84. Matondo) - F. Kunze, Leopold, Dehm (85. Muroya), Rochelt (66. Gindorf) - Ngankam (66. Nielsen), Tresoldi

Zuschauer: 28818



