Stand: 04.04.2025 10:53 Uhr A30: Wohnmobilfahrer beim Überholen schwer verletzt

Ein Wohnmobilfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der Autobahn schwer verletzt worden. Der 65-Jährige war nach Polizeiangaben auf der A30 in Richtung Niederlande unterwegs und wollte bei Isterberg (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen Lastwagen überholen. Beim Ausscheren auf die Überholspur hat er den Angaben nach den Wagen eines 28-Jährigen übersehen. Dieser fuhr auf und das Wohnmobil wurde dadurch gegen den Lastwagen geschleudert. Der 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und der Lastwagenfahrer blieben laut Polizei unverletzt.

