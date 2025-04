Stand: 04.04.2025 13:31 Uhr Stalking endet tödlich - Gericht verhängt Bewährungsstrafe

In einem Prozess um Stalking, das tödlich endete, hat das Landgericht Braunschweig die Angeklagten am Freitag zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte einem 24-Jährigen und einer 20-Jährigen vorgeworfen, die damals 18-Jährige Ex-Partnerin des Mannes über Monate hinweg drangsaliert und in den Tod getrieben zu haben. Die junge Frau beging 2022 Suizid. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Details nannte das Gericht nicht, der Prozess hatte bereits großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Nach Gerichtsangaben wurden mehr als 40 Zeuginnen und Zeugen sowie ein Sachverständiger angehört.

