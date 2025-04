Wetter am Wochenende: Es wird wieder kühler im Norden Stand: 04.04.2025 15:30 Uhr Am Wochenende sollen die Temperaturen wieder deutlich sinken. Doch bevor es wieder frischer wird, können sich Menschen im Norden heute über frühlingshaftes Wetter und hohe Temperaturen freuen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute im ganzen Land Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Dazu soll es sonnig bleiben. An den Küsten könne es etwas kühler werden, hieß es. So rechnen die Meteorologen des DWD an der Ostsee mit 12 bis 17 Grad - auf den Nordseeinseln erreichen die Höchstwerte etwa 12 Grad.

Deutlich frischer am Wochenende

In der Nacht auf Samstag sollen die Temperaturen laut Wetterdienst deutlich sinken - auf eins bis maximal 7 Grad. Vielerorts sei leichter Bodenfrost möglich. Auch tagsüber werde es im Norden deutlich kühler. Die Meteorologen erwarten in Niedersachsen Temperaturen zwischen 12 bis maximal 16 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern etwa 7 bis 12 Grad und in Hamburg sowie Schleswig-Holstein Temperaturen zwischen 10 bis 13 Grad. Demnach soll es im Norden auch am Samstag heiter bis sonnig bleiben - nur in Mecklenburg-Vorpommern werden Wolken erwartet. Den Angaben zufolge bleibt es auch am Sonntag niederschlagsfrei und es kühlt weiter ab - auf Temperaturen zwischen 6 bis maximal 12 Grad.

Im Norden war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich

Die letzten Wochen ist es für die Jahreszeit überraschend mild und niederschlagsfrei gewesen. Der vergangene März gehörte laut DWD deutschlandweit zu den trockensten, die je gemessen wurden. In Norddeutschland war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich. Demnach ist auch die Waldbrandgefahr besonders früh im Jahr gestiegen. Auch Anfang kommender Woche wird dem DWD zufolge kein Regen erwartet und es bleibt trocken.

