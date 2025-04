Goslar: Sven Regener nimmt umbenannten Musikpreis an Stand: 04.04.2025 10:07 Uhr Goslar hat den früheren Paul-Lincke-Ring gerade umbenannt, nun steht der erste Preisträger fest: Der "Goldene Ton" geht an Sven Regener. Eigentlich sollte er den Musikpreis schon früher bekommen.

Der Rat der Stadt Goslar hatte die Umbenennung am Dienstag beschlossen - auch wegen Regener: Nach seiner Nominierung im vergangenen Jahr hatte der Musiker eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des früheren Namensgebers eingefordert. Nach der Kritik war die Preisverleihung ausgesetzt worden, jetzt erhält Regener die umbenannte Auszeichnung rückwirkend für das Jahr 2024. Regener, unter anderem Frontmann bei "Element of Crime", will den undotierten Preis annehmen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Paul Lincke in NS-Herrschaft verstrickt

Der seit 1955 vergebene Paul-Lincke-Ring gehörte zu den bekanntesten Musikpreisen in Deutschland. Zu den Ausgezeichneten gehörten unter anderem Peter Maffay, Udo Lindenberg, Ina Müller oder Annett Louisan. Im vergangenen Jahr beauftragte Historiker konnten aber nachweisen, dass der Namensgeber, der Komponist Paul Lincke, in die NS-Herrschaft verstrickt war und von ihr profitierte.

Auszeichnung im November

Die diesjährige Preisverleihung ist nach Auskunft von Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner (SPD) für November angesetzt. Bis dahin solle das Design des bisherigen Preises, einem Ring, überarbeitet werden. Auch sollen die neuen Erkenntnisse zur Vergangenheit des früheren Namensgebers bei der Preisverleihung thematisiert werden, kündigte Schwerdtner an.

