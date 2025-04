Stand: 04.04.2025 15:49 Uhr Neue Standorte für Windparks rund um Hannover beschlossen

Die Regionsversammlung hat den Plänen der Verwaltung für neue Windparks in 40 sogenannten Vorranggebieten zugestimmt. In diesen Gebieten könnten nach Auskunft der Region in den nächsten Jahren rund 350 Windräder entstehen. Damit will die Region das selbst gesteckte Ziel erreichen, in zehn Jahren klimaneutral zu sein. Dafür müssten etwas mehr als 50 Prozent des Stroms der Region aus Windkraft erzeugt werden. Der soll in Zukunft auch in Neustadt am Rübenberge erzeugt werden. Dort werden zwischen den Ortsteilen Mandelsloh und Lutter veraltete Windräder stillgelegt. Jetzt entstehen bis Juli zehn neue Anlagen, die rund 200 Meter hoch sind. Es gebe an den Windparks zwar auch Kritik, aber es habe im Vorfeld viele Bürgerdialoge und Gespräche gegeben, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Projekts. Einige Anrainer haben demnach bereits Bürger-Energie-Genossenschaften gegründet. Außerdem bekommen betroffene Kommunen und Anwohner eine Akzeptanzabgabe, das heißt, sie erhalten einen bestimmten Betrag pro erzeugter Kilowattstunde Strom.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie