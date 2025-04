Stand: 04.04.2025 15:03 Uhr Gewiefte Seniorin lockt Betrüger in die Falle

Eine 76-Jährige aus Bad Iburg hat am frühen Donnerstagnachmittag einen sogenannten Schockanruf von einer angeblichen Polizistin erhalten. Nach Polizeiangaben hat die Betrügerin behauptet, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall hatte. Die falsche Polizistin forderte die Seniorin den Angaben nach auf, für die Freilassung der Tochter eine Kaution zu zahlen. Noch während des Telefongesprächs habe die 76-Jährige die Polizei verständigt. Zusammen mit den echten Beamten habe sie dann den Geldabholer zu ihrer Wohnung gelockt. Statt des Geldes habe der Betrüger von der dort wartenden Polizei dann aber einen Haftbefehl erhalten. Der 23-Jährige sitzt jetzt laut Polizei in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

