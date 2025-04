Getötete Frau in Burgdorf: Mann muss in psychiatrisches Krankenhaus Stand: 04.04.2025 15:01 Uhr Nachdem er in Burgdorf seine Freundin mit einem Messer angegriffen und getötet hat, muss ein 33-Jähriger in ein psychiatrisches Krankenhaus. Laut Anklage ist der Mann psychisch krank und gefährlich.

Das Urteil in dem sogenannten Sicherungsverfahren haben am Freitag die Richter am Landgericht in Hildesheim gesprochen. Die tödliche Messerattacke ereignete sich im September vergangenen Jahres. Seit Anfang März stand der Mann deshalb wegen Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er während der Tat schuldunfähig war. Einem Gutachten zufolge ist der 33-Jährige psychisch krank. Wie die Anklage es gefordert hatte, wird der Mann nun dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die Eltern der Getöteten akzeptierten als Nebenkläger das Urteil, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

On-off-Beziehung zwischen Täter und Opfer

Der Mann und die getötete 37 Jahre alte Frau hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft "immer mal wieder" eine Beziehung geführt. Demnach hatte das spätere Opfer den 33-Jährigen zwischen Februar und November 2023 viermal wegen Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahls angezeigt. Die Anzeigen habe sie aber wenig später zurückgenommen. Als es im September vergangenen Jahres zu der tödlichen Messerattacke kam, setzte der damals 32-Jährige selbst den Notruf ab. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau in der Wohnung in Burgdorf feststellen.

