Stand: 04.04.2025 10:22 Uhr 75-Jähriger kippt mit seinem Traktor um und stirbt

Ein Landwirt ist am Donnerstagabend auf einem Bauernhof in Wirdum (Landkreis Aurich) mit seinem Traktor umgekippt und dabei getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, saß der 75-Jährige im Führerhaus, als der Trecker unter ungeklärter Ursache umkippte. Der Landwirt habe dabei schwere Verletzungen erlitten. 40 Feuerwehrleute waren den Angaben nach vor Ort. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Ob die Verletzungen die Ursache für den Tod waren oder ob es zuvor einen medizinischen Notfall gegeben hat, sei unklar. Die Angehörigen wurden von Seelsorgern betreut, so die Polizei.

VIDEO: Tragischer Unfall: Trecker begräbt Landwirt unter sich (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2025 | 13:30 Uhr