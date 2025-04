Premiere in Lüneburg: E-Mobilität auf dem Flugplatz Stand: 04.04.2025 15:11 Uhr Auf dem Flugplatz des LV Lüneburg e.V. starten die Ultraleichtflieger in die Saison. Mit dabei ist das erste Mal auch ein Flieger mit Elektromotor.

Besitzer dieses ersten E-Fliegers ist Uwe Hoven. Der Elektroingenieur ist der Pilot des Ultraleichtfliegers vom Typ STRATOS, der in Berlin schon in den 1980er-Jahren entwickelt und später in Lüneburg gefertigt wurde. Für Hoven war das Pionierarbeit: "Wir sind heute so weit mit unserem kleinen Versuchsträger, dass wir theoretisch eine Stunde reinen Motorflug machen können." Wenn man fliegerisch gut segelt, dann könne man schon ein paar Stunden in der Luft bleiben, erklärt Hoven.

Nicht alle Piloten überzeugt

Der Elektromotor ist leiser und umweltfreundlicher als die verbreiteten Benzinmotoren. Aber nicht alle Ultraleicht-Piloten in Lüneburg sind überzeugt. Denn mit dem Verbrennermotor könne man viermal so lange fliegen, so Pilot Carsten Volkmann. Er hat Uwe Hoven auch schon einmal unterstützen müssen, als dessen Batterien leer waren und nicht mal mehr der Funk funktionierte. Hoven ist trotzdem überzeugt, dass Elektromotoren in der Fliegerei die Zukunft sind. Auf dem Lüneburger Flugplatz wird deshalb in Zukunft ein Solar-Hangar mit E-Tankstelle entstehen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg