Salmonellen-Infektion: Verbraucherschutz warnt vor Eier-Auspusten Stand: 04.04.2025 18:05 Uhr Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) warnt davor, Eier direkt mit dem Mund auszupusten. Dadurch bestehe das Risiko, sich mit Salmonellen zu infizieren.

Nach Angaben des LAVES werden die Bakterien eher auf der Schale als im Ei-Dotter nachgewiesen. Es wird daher empfohlen, nicht nur in der Zeit vor Ostern zum Auspusten einen Strohhalm zu benutzen. Auch bei der Verarbeitung von rohen Eiern können Salmonellen laut Landesamt etwa beim Aufschlagen leicht von der Außenseite der Schale ins Ei übertragen werden. Rohe oder nicht ganz durcherhitzte Speisen wie Tiramisu oder Mayonnaise könnten daher ein Gesundheitsrisiko darstellen, teilte das LAVES am Freitag mit.

Salmonellen-Infektionen sind seltener geworden

Der Verbraucherschutz gibt gleichzeitig Entwarnung. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Infektionen sowie die Salmonellenbelastung im Handel zurückgegangen. So sind im Jahr 2022 laut Robert-Koch-Institut 9.141 Menschen an einer Infektion erkrankt, 2007 waren es noch 55.400. Und auch in der niedersächsischen Produktion werden laut LAVES eher selten Salmonellen nachgewiesen. Für das Jahr 2024 bis April 2025 seien 197 Hühnereiproben untersucht worden. Dabei wurden auf einer Probe Salmonellen auf der Eierschale nachgewiesen, wie das LAVES mitteilte.

Salmonellen: Verbraucherschutz gibt Tipps

Salmonellen gehörten nach wie vor zu den häufigsten Ursachen von lebensmittelbedingten Erkrankungen, hieß es. Das Landesamt empfiehlt, beim Kauf auf Frische, Sauberkeit und Unversehrtheit zu achten und rohe Eier nur im Kühlschrank zu lagern. Für alle Speisen, die rohe oder nicht ganz durcherhitzte Eier enthalten, sollten immer ganz frische Eier verwendet werden. Außerdem sollten alle Küchengegenstände wie Besteck und Schneidebretter nach Kontakt mit rohen Eiern, Fisch, Geflügel oder Fleisch sowie rohen pflanzlichen Produkten gründlich gereinigt werden.

